Copa do Mundo se mobiliza em apoio a Pelé

A cidade de Doha, sede da Copa do Mundo de 2022, decorou vários de seus edifícios com fotos e mensagens de apoio à Pelé neste sábado (3), após a notícia de que o Rei do Futebol estaria internado para tratar um "infecção respiratória".

Com estado de saúde delicado em que a quimioterapia para um câncer de intestino já não surte mais efeito, Pelé está agora em tratamento paliativo para lidar com as dores e desconfortos.

No entorno do estádio Lusail, palco da final da competição, a Torre Aspire mostra uma imagem de Pelé vestido com a camisa verde e amarela acompanhada do texto "Fique bem logo".

Já no grande calçadão da Baía de Doha, à noite, dezenas de drones desenharam uma camisa com o número '10' e o nome de Pelé, acompanhada da mesma mensagem.

O astro francês Kylian Mbappé, por sua vez, homenageou o brasileiro com um tuíte dizendo "Rezem pelo Rei" e marcando a conta oficial do melhor jogador de futebol de todos os tempos.

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, também mencionou o estado de saúde do ex-jogador na coletiva de imprensa na véspera do confronto com Senegal.

"Enviamos todos os nossos pensamentos para ele (Pelé) e sua família. Ele é uma inspiração para o nosso esporte, um jogador e uma personalidade incrível", declarou.

Pelé deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma avaliação no seu tratamento contra um câncer no cólon.

A infecção respiratória, por sua vez, foi "tratada com antibióticos", segundo afirmaram os médicos.

Na última quinta-feira (1), em sua conta no Instagram, o Rei indicou a internação se tratava de uma "visita mensal" e agradeceu as mensagens de apoio e desejos de melhora que veio recebendo desde então.

"Obrigado ao Catar por essa homenagem e a todos que me enviam boas energias!", escreveu o único jogador da história a ganhar três Copas como jogador (1958, 1962 e 1970).

