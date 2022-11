Copa do Mundo: zagueiro da seleção do Catar lamenta pelos torcedores após eliminação

publicidade

"Lamentamos", disse o zagueiro catari Tarek Salman aos torcedores e ao país, depois que a derrota por 3 a 1 para o Senegal os deixou fora da Copa do Mundo na primeira fase.

"Queremos pedir desculpas aos torcedores e ao país, fizemos com que se sentissem mal por perder duas partidas consecutivas na Copa do Mundo", disse Salman. "Infelizmente não é bom ser,os já eliminados do torneio", lamentou.

Para Salman, sua seleção "fez um bom jogo, mas pequenos detalhes mudam os grandes jogos, cometemos dois erros e eles marcaram dois gols. Apesar de ter havido momentos em que jogamos melhor do que eles, marcamos um gol. Fomos bem em alguns momentos, mas não foi o suficiente contra o campeão da África". "A Copa do Mundo está evoluindo bem, eles (os torcedores) queriam ver o país vencer. Sentimos muito", concluiu Tarek Salman.

Catar é a segunda seleção anfitriã na história que não passa da primeira fase da Copa.

Com o empate de Holanda e Equador, o Catar é a primeira seleção eliminada da atual Copa do Mundo. A equipe catari perdeu suas duas partidas até o momento e, com zero ponto, não tem chance de alcançar, na última rodada, os holandeses e os senegaleses, que foram a quatro.

O Catar se torna, assim, a segunda seleção anfitriã na história que não avançou às oitavas de final em uma Copa. Antes, apenas a África do Sul, em 2010, tinha atingido esse feito negativo.

