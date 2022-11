Copa na Copa analisa estreia da Seleção Brasileira com brilho de Richarlison

publicidade

O Brasil não só estreou, como encheu a torcida de esperança. Comandada por uma atuação para lá de inspirada do atacante Richarlison, a Seleção Brasileira bateu a Sérvia por 2 a 0, no primeiro compromisso verde e amarelo na Copa do Mundo. Neste episódio do Copa na Copa, Carlos Corrêa e Fabrício Falkowski analisam ainda as estreias de Uruguai, Coreia do Sul, Suíça, Camarões e, para variar, mais um recorde de Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal. Assista: