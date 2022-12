Copa na Copa: sem espaço para zebras: Argentina, França, Holanda e Inglaterra avançam

publicidade

As oitavas de final da Copa do Catar começaram e por enquanto, não há espaço para zebras. Muito pelo contrário, o que se avizinha, são grandes clássicos do futebol mundial. No sábado, Holanda e Argentina confirmaram as suas classificações e agora vão medir forças por um lugar na semifinal. Neste domingo, foi a vez de França e Inglaterra demonstrarem força e passarem, sem maiores dificuldades, por Polônia e Senegal, respectivamente. Carlos Corrêa e Fabrício Falkowski analisam os quatro jogos do final de semana no mais recente episódio de Copa na Copa.

Assista: