Copa no Catar registra recorde de líderes de grupo com derrotas

A Copa do Mundo no Catar registrou o maior número de líderes de grupo com derrota na história do torneio. Argentina, Brasil, França, Japão e Portugal conseguiram avançar em primeiro para as oitavas de final. No entanto, nenhum deles saiu da chave de maneira invicta.

Antes da edição de 2022, o recorde pertencia ao Mundial de 1994, nos Estados Unidos. Naquela edição, Holanda, México, Nigéria e Romênia chegaram ao mata-mata após terem sido batidas em um dos jogos da etapa inicial da competição.

A Copa na qual o Brasil levou o Tetra também havia sido a última a não ter nenhuma seleção 100% na fase de grupos, feito repetido no Catar.

Vale lembrar que lideranças de grupo sem invencibilidade ocorreram apenas nove vezes em 22 mundiais. Nenhuma dessas equipes terminou campeã.

Líderes de grupo com derrotas em Copas

Catar 2022

Argentina (1X2 Arábia Saudita), Brasil (0X1 Camarões), França (0X1 Tunísia), Japão (0X1 Costa Rica), Portugal (1X2 Coreia do Sul)

Rússia 2018

Suécia (1X2 Alemanha), Colômbia (1X2 Japão)

África do Sul 2010

Alemanha (0X1 Sérvia)

França 1998

Brasil (1X2 Noruega), Nigéria (1X3 Paraguai)

EUA 1994

Romênia (1X4 Suíça), Nigéria (1X2 Argentina), México (0X1 Noruega), Holanda (0X1 Bélgica)

Itália 1990

Camarões (0X4 União Soviética)

Espanha 1982

Alemanha (1X2 Argélia)

Argentina 1978

Áustria (0X1 Brasil)

Suécia 1958

França (2X3 Iugoslávia)