Croácia vence o Marrocos e garante o terceiro lugar da Copa do Mundo

A Croácia segue entre as melhores seleções do planeta. Depois de um vice-campeonato em 2018, agora a Croácia conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2022 ao bater Marrocos por 2 a 1, neste sábado, no Estadio Internacional Khalifa, no Catar. O resultado coroou uma grande campanha, marcada pela eliminação do Brasil nas quartas de final. No jogo de hoje, Gvardiol e Orsic marcaram para os europeus e Dari descontou para Marrocos.

A seleção africana, por sua vez, conquistou com o quarto lugar a melhor colocação de uma equipe africana em Mundiais. Conseguiu eliminar Espanha e Portugal, e só foi parada pela atual campeã França na semifinal.

Grandes emoções no primeiro tempo

O primeiro tempo foi de fortes emoções. Logo aos 2 minutos, um lance inusitado. O goleiro marroquino Bono tentou afastar e quase mandou para as próprias redes. A bola bateu no tornozelo do arqueiro e passou próxima da linha do gol, até sair para escanteio.

Aos 6, a Croácia abriu o placar. Em jogada ensaiada em uma falta na intermediária, Kovacic levantou na área, Perisic desviou de cabeça e Gvardiol mandou de "peixinho" para as redes.

Dois minutos depois, nova falta. Dessa vez, para Marrocos. E o time africano também aproveitou para marcar. Ziyech cruzou, a zaga da Croácia tocou para trás e Dari apenas deslocou, de cabeça, o goleiro Livakovic

A partir daí, o jogo diminuiu o ritmo. Até Modric, aos 23, chuta rasteiro de fora da área. O goleiro Bono defendeu, deu rebote e conseguiu espalmar antes da chegada de Livaja, que se preparava para empurrar para as redes.

Ao 28min, Hakimi arrancou pela direita e cruzou forte. En-Nesyri entrou livre, mas não conseguiu alcançar a bola. Por pouco não saiu a virada do Marrocos.

Antes do fim da primeira etapa, aos 42, um golaço. De chapa, ao lado da área, Orsic mandou para as redes e encobriu Bono.

Croácia segura Marrocos na etapa final

Na volta do intervalo, logo a 1 minuto, Orsic chutou forte a bola bateu na rede do lado de fora. Porém, o tom da partida mudou ao longo dos 45 minutos finais. Marrocos tentava pressionar, mas esbarrava na boa marcação e na posse de bola croata. E ainda corria risco em contra-ataques, como aos 25, quando Vlasic arrancou e arriscou de fora da área. A bola subiu demais e foi para fora.

Aos 30, a grande chance do time africano. En-Nesyri, dentro da área, chutou forte em cima de Livakovic. Marrocos tentou uma pressão final, mas não conseguiu chegar ao empate. No último lance do jogo, En-Nesyri subiu alto de cabeça e a bola foi pra fora. Tristeza para Marrocos, mas uma última grande conquista para Modric.

