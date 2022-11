Esperança de Senegal, Mané se recupera de lesão em Munique

publicidade

A estrela de Senegal, Sadio Mané, está em Munique se recuperando de uma lesão que preocupa às vésperas da Copa do Mundo, segundo informou uma fonte da Federação Senegalesa de Futebol.

O atacante sofreu lesão na fíbula direita jogando pelo Bayern de Munique no início do mês e inicialmente precisaria de duas a três semanas de recuperação. Ele deve ficar de fora das primeiras partidas do Senegal no Mundial.

O camisa 10 dos 'Leões de Teranga' está em Munique tratando a lesão e espera se reunir à seleção, que já está no Catar, nas próximas semanas.

Pela hipótese mais otimista, Mané poderia jogar, talvez, a terceira e última partida da fase de grupos, no dia 29 de novembro, contra o Equador. A seleção de Senegal estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (21), contra a Holanda.