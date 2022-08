Fifa lança segunda canção oficial para Copa do Mundo do Catar

publicidade

A Fifa divulgou a segunda canção oficial da Copa do Mundo do Catar, que acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Nomeada de "Arhbo", a música é uma parceria do rapper porto-riquenho Ozuna e do cantor congolês GIMS. Ouça a música aqui.

Nesta edição do mundial, a trilha sonora será composta por diversas faixas, que serão apresentadas ao longo dos próximos meses e reunirão artistas internacionais renomados.

A primeira produção divulgada foi "Hayya Hayya", lançada em abril e cantada pelo norte-americano Trinidad Cardona, pela estrela nigeriana de afrobeat Davido e pela sensação pop catariana Aisha.

