Fifa revela o mascote oficial da Copa do Mundo do Catar

A Fifa revelou nesta sexta-feira (1º), durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022, o mascote oficial do Mundial do Catar. Inspirado em vestimentas típicas do país-sede, La'eeb, que em árabe significa "jogador super habilidoso", foi mostrado ao público pela primeira vez em um vídeo exibido na abertura da cerimônia.

Com o anúncio oficial do novo mascote, La'eeb agora se junta a outros icônicos mascotinhos das Copas passadas, com Zabivaka (Copa do Mundo da Rússia), Fuleco e Zakumi (Copa do Mundo da África do Sul).

Nas redes sociais, La'eeb provocou reações diversas. Entre os brasileiros, não faltaram comparações com Fuleco, mascote oficial da Copa do Mundo do Brasil, além de brincadeiras com a semelhança de La'eeb com Gasparzinho, o famoso fantasma das telas de cinema. Outros internautas lembraram também do "fantasma da Série B", muito presente nos rebaixamentos de Grêmio e Cruzeiro nos últimos anos.

A Copa do Mundo do Catar começa de forma oficial no dia 21 de novembro, com a grande final do torneio quase um mês depois, no dia 18 de dezembro.

O mascote da Copa do Mundo do Catar é o primo árabe do Gasparzinho! pic.twitter.com/m1t14OhJmj — Juan Sebastián Pérez  (@juans_perez) April 1, 2022