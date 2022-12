Fone de ouro de Neymar faz sucesso nas redes sociais e dispara em vendas; saiba o valor

publicidade

Depois da carne de R$ 9 mil no restaurante de luxo, os fones de ouvido de um astro da seleção brasileira são o novo alvo das redes sociais.

Neymar apareceu no Catar, nos primeiros jogos do Brasil, usando fones banhados a ouro, com o próprio nome gravado no dispositivo.

O camisa 10 ganhou o acessório do empresário Raoni Soares. Além desse presente, Neymar ainda ganhou um aparelho celular revestido em ouro 24 quilates. A aparição do craque da seleção com os fones disparou as vendas do empresário.

No caso, se trata de um Air Pod Max, da Apple. No Brasil, o item custa em torno de R$ 7 mil, porém, o acessório personalizado custa mais, em torno de 10 mil dólares, equivalente a cerca de R$ 55 mil.

O empresário é dono da loja Raoni Gold, empresa de personalização de luxo localizada em Dubai. Inclusive, Soares fez questão de registrar nas próprias redes sociais o presente sendo usado por Neymar em Doha, no Catar.

O empresário foi pessoalmente presentear o jogador na França, onde mora. A procura está tão grande que cantores sertanejos, funkeiros e outros artistas estão na fila para adquirir os produtos de Raoni.

Depois de ficar fora dos dois últimos jogos da fase de grupos, Neymar voltou ao campo com vitória por 4 a 1 diante da Coreia do Sul, pelas oitavas de final.

O próximo jogo do craque com a seleção acontece na sexta-feira (9), ao meio-dia, contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

