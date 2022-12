França vence Marrocos e enfrenta Argentina na final da Copa do Mundo

publicidade

A França está na final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Nesta quarta-feira, os franceses confirmaram o favoritismo e venceram Marrocos por 2 a 0, no estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar. Os gols foram marcados por Theo Hernández e Kolo Muani — no primeiro toque na bola.

Com o resultado, os comandados de Didier Deschamps enfrentam a Argentina na grande decisão, que acontece no domingo, às 12h, em busca do bicampeonato mundial seguido — o terceiro na história. Já a seleção marroquina encara a Croácia na disputa pelo terceiro lugar.

França abre vantagem cedo

A França iniciou o jogo, praticamente, vencendo. Na primeira chegada, aos 4, Griezmann recebeu pelo lado direito, foi à linha de fundo e rolou para trás. Mbappé furou na primeira oportunidade, mas a bola sobra para ele mesmo, que finalizou. A bola desviou na zaga de Marrocos e sobrou limpa para Theo Hernández, que finalizou de primeira e abriu o placar, 1 a 0.

Theo Hernández comemora o primeiro gol da França no jogo (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

Em desvantagem no marcador, Marrocos respondeu aos 9. Ounahi recebeu na intermediária e finalizou no canto esquerdo. Lloris voou e espalmou. Oito minutos depois, Boufal fez ótima jogada da esquerda para o meio e serviu Ziyech. O camisa 7 invadiu a área, mas finalizou muito mal de perna direita. Sem perigo ao gol do goleiro francês.

No mesmo minuto 16, a França quase aumentou o placar. Giroud recebeu em profundidade, ganhou de Saiss na velocidade e emendou uma bomba de perna esquerda. A bola explodiu na trave direita de Bounou.

Aos 35, Mbappé recebeu belo passe de Tchouaméni pela esquerda. O camisa 10 francês finalizou na saída de Bounou, mas El Yamiq salvou quase em cima da linha. Na sequência da jogada, Tchouaméni tocou de primeira para Giroud. O camisa 9, sem marcação dentro da grande área, finalizou de perna esquerda, e a bola passou tirando tinta da trave direita de Bounou.

No último lance de perigo na etapa inicial, Marrocou quase empatou em grande estilo. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para El Yamiq, que emendou de bicicleta. A bola explodiu na trave direita de Lloris, que ainda tocou na bola. Seria uma pintura no AL Bayt.

Estrela de Kolo Muani

Com o placar adverso, Marrocos voltou com outra postura para a etapa final. Nos primeiros minutos, pressionou bastante a França no campo de ataque. Em pelo menos três oportunidades, invadiu a área da seleção europeia, mas não conseguiu finalizar as jogadas.

Os europeus, por sua vez, baixaram as linhas, passaram a se defender bem e buscaram os contragolpes com Mbappé. Até por adotar esse estilo, o técnico francês optou pela entrada de Thuram no lugar de Giroud. Na primeira chegada mais perigosa, aos 26, Griezmann cobrou falta na área e Thuram desviou de cabeça para fora.

Aos 32, brilhou a estrela do novato Kolo Muani. Mbappé limpou dois marcadores dentro da área e finalizou desviado. Na segunda trave, o camisa 12, no primeiro toque na bola, completou para o fundo das redes, 2 a 0. O atacante havia entrado um minuto antes.

Mesmo com o segundo gol sofrido, Marrocos seguiu no campo de ataque para tentar descontar. Aos 48, Hamdallah completou chute cruzado de Ounahi, mas Kounde, em cima da linha, evitou o gol. Era a última ação dos africanos na semifinal.

Copa do Mundo 2022 - Semifinal

França 2

Lloris, Koundé, Varane, Konaté e Theo Hernández; Tchouameni, Fofana e Griezmann; Dembelé (Kolo Muani), Mbappé e Giroud (Thuram). Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos 0

Bounou, Hakimi, El Yamiq, Aguerd , Saiss (Amallah / Ez Abde) e Mazraoui (Attiat-Allah); Amrabat, Ounahi, Ziyech e Boufal (Aboukhlal); En-Nesyri (Hamdallah). Técnico: Walid Regragui.

Gols: Theo Hernández, aos 4 minutos do primeiro tempo, e Kolo Muani, aos 32 minutos do segundo tempo (F)

Cartões amarelos: Boufal (M)

Árbitro: César Ramos (México-Fifa)

Assistentes: Alberto Morín (México-Fifa) e Miguel Hernández (México-Fifa)

VAR: Drew Fischer (Canadá-Fifa)

Data e hora: 14/12, quarta-feira, às 16h

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor (QA)