Goleiro do Catar falha na abertura da Copa e vira meme na internet

O goleiro Saad Al-Sheeb, do Catar, não teve uma boa jornada na abertura da Copa do Mundo, na derrota de 2 a 0 para o Equador. E já virou o primeiro jogador alvo de memes no Mundial.

Logo no primeiro lance de ataque, ele perdeu uma disputa de bola pelo alto contra Torres e levou um gol. Para sorte de Al-Sheeb e do Catar, o gol foi anulado por impedimento do ataque equatoriano.

Em seguida, ele protagonizou outro lance importante, derrubando Valencia na área. Pênalti que o próprio Valencia cobrou para abrir o placar do jogo. Al-Sheeb também não conseguiu alcançar a cabeçada de Valencia que resultou no segundo gol do Equador no jogo. Assim, os desempenhos dele e do Catar na partida viraram motivo de piada.

O Sheik indo atrás do goleiro do Catar no final do jogo pic.twitter.com/MwtvGWXA9z — Sujiro Kimimame (@Longennnn) November 20, 2022

O GOLEIRO DO QATAR É UM ATOR DISFARÇADO NÉ NÃO É POSSÍVEL OLHA AS SAÍDA DO GOL DESSE MALUCO — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) November 20, 2022