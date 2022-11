Holanda vence Senegal na estreia da Copa do Mundo

publicidade

A Holanda estreou com o "pé direito" na Copa do Mundo do Catar. Com gols de Gakpo e Klaassen, os europeus derrotaram Senegal por 2 a 0, no estádio Al Thumama, em Doha, e passaram a dividir a liderança do Grupo A com o Equador — que venceu o Catar pelo mesmo placar no domingo.

Após um primeiro tempo morno, com poucas chances claras de gol, a seleção holandesa contruiu a vitória na parte final da etapa complementar. Aos 39, De Jong fez um belíssimo lançamento para Gakpo. O camisa 8 antecipou o goleiro Mendy e tocou para o gol vazio. Atrás no placar, Senegal partiu para o ataque e deixou espaços na defesa. Em um desses contragolpes, a Holanda liquidou com o confronto. Aos 54, Klaassen aproveitou rebote do arqueiro senegalês e colocou para o fundo das redes, 2 a 0.

Os europeus voltam a campo na sexta-feira, dia 25, às 13h (horário de Brasília), para enfrentar o Equador, em jogo que pode encaminhar a definição do líder do Grupo A, no estádio Internacional Khalifa. Para tentar se recuperar, os africanos enfrentam o Catar também na sexta-feira, dia 25, só que mais cedo, às 10h (horário de Brasília), no estádio Al Thumama.

Grupo A da Copa do Mundo - 1ª rodada

Senegal 0

Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Pape Cissé, Abdou Diallo (Jakobs), Cheikhou Kouyaté (Pape Gueye), Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia (Dieng), Krepin Diatta (Jackson). Técnico: Aliou Cissé

Holanda 2

Andries Noppert, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Frenkie de Jong, Cody Gakpo (de Roon), Steven Berghuis (Koopmeiners), Vincent Janssen (Depay), Steven Bergwijn (Klaassen). Técnico: Louis van Gaal.

Gols: Gakpo, aos 39 minutos do segundo tempo, e Klaassen, aos 54 minutos do segundo tempo (H)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

VAR: Juan Soto (EQU)

Data e hora: segunda-feira (21), às 13h (Brasília)

Local: Estádio Al Thumama, Doha, Catar