Imprensa argentina enaltece "melhor Copa do Mundo" da carreira de Lionel Messi

A Argentina está em mais uma final de Mundial sob a batuta de Lionel Messi. O craque de 36 anos comandou sua seleção no Catar na vitória diante da Croácia nesta terça-feira e agora aguarda o vencedor de França ou Marrocos para conhecer seu rival na grande decisão. A perfomance rendeu exaltação nos jornais argentinos. Os hermanos elegeram o Mundial 2022 como o melhor da carreira de Messi.

"Merece ser campeão", resumiu o Diário Olé. "Tem vezes que o amor é mais forte, como o de Messi pela Seleção", publicou. O texto relembra as passagens de insucesso do camisa 10 durante sua trajetória pela Seleção.

O La Nacion também elogiou Lionel. "Avançamos, com um Messi genial". No Catar, Messi soma seis jogos, com cinco gols e três assistências. Hoje, mais um passe para gol memorável, driblando a defesa croata de maneira individual. O Clarín relembrou Diego Maradona para celebrar o camisa 10. "Argentina venceu com a mão do melhor Messi". Relembrando a "Mão de Deus" do título de 1986.

Messi chega para sua segunda final após oito anos. Em 2014, a Argentina acabou superada pela Alemanha no Brasil. No entanto, o argentino nunca chegou tão inspirado para uma decisão em sua carreira.

