Jogador da Arábia Saudita será operado após sofrer lesão em jogo contra a Argentina

A seleção da Arábia Saudita informou nesta quarta-feira (23) que o seu lateral-esquerdo, o jogador Yasser Al-Shahrani, será submetido a cirurgia após uma lesão na cabeça sofrida durante a surpreendente vitória sobre a Argentina, na estreia da Copa do Mundo.

Os exames médicos realizados em Doha revelaram que o defensor se encontra em "condição estável" após "sofrer um forte choque na cabeça, tórax e abdômen", sinalizou a equipe saudita em sua conta oficial no Twitter.

Al-Shahrani foi "transferido ao Hospital da Guarda Nacional de Riad e será operado nas próximas horas", disse o comunicado.

O lateral de 30 anos, que joga pelo Al-Hilal, sofreu um choque com o goleiro de sua própria equipe durante os acréscimos no final da partida, que terminou com uma vitória heroica sobre uma das favoritas ao título do torneio.

No lance, Al-Owais acertou o rosto de Al-Shahrani com o joelho esquerdo. "Gostaria de garantir a vocês que estou bem, rezem por mim e parabéns pela vitória", disse o jogador posteriormente em um vídeo gravado em uma cama de hospital e postado nas redes sociais.

Com três pontos, a seleção saudita é a líder inesperada do Grupo C, seguida por México e Polônia, com um ponto cada, e a Argentina, que não pontuou. O próximo confronto dos "Falcões Verdes" será no sábado (26), contra a Polônia.

