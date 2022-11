Marrocos surpreende e vence a Bélgica por 2 a 0 na Copa do Mundo

publicidade

Quem vê o resultado, imagina que a zebra passeou novamente na Copa do Mundo do Catar. No entanto, no desempenho, a situação foi diferente no estádio Al Thumama. A Bélgica foi amplamente superada por Marrocos na manhã deste domingo. Melhores ao longo de todo o duelo, os marroquinos triunfaram por 2 a 0 e assumiram a ponta do Grupo F, com quatro pontos.

Derrotados, os belgas estão em terceiro, com três pontos. Foi mais uma perfomance decepcionante da terceira colocada em 2018. Assim como na vitória no jogo de estreia, a a Seleção Belga pouco produziu ofensivamente. Na última rodada, a Bélgica encara a Croácia e Marrocos desafia o Canadá, na quinta-feira, às 12h. Canadá e Cróacia ainda se enfrentam nesta tarde pela 2ª rodada.

O jogo

Um fato inusitado marcou o começo da partida. O goleiro Bono, titular do Marrocos, entrou com a seleção e cantou o hino. Na hora da bola rolar, ele foi substituído pelo reserva Munir El Kajoui. Ele sentiu uma lesão na coxa e deixou o campo.

Novamente pouco inspirada, a seleção belga encontrou um organizado time marroquino, que atacava em velocidade nos contragolpes. O placar fechado seguiu por toda a primeira etapa. Entretanto, Marrocos só não saiu na frente por intervenção do VAR nos acréscimos. Em falta cruzada do meia Hakim Ziyech, a bola passou por todo mundo e entrou. O vídeo flagrou o impedimento do atacante marroquino que interferiu na ação do goleiro Courtois.

De volta do intervalo, Marrocos foi quem permaneceu pressionando e tendo maior volume no ataque. E foram premiados com um gol aos 27 minutos. O meia Sabiri bateu falta da esquerda direto para o gol e surpreendeu Courtois.

Em desvantagem, os belgas foram ao ataque. Em cruzamento pelo alto, o zagueiro Vertonghen assustou de cabeça em testaço para fora. Mas o dia não era positivo e assim se concretizou. Na reta final, em contragolpe, o Marrocos ampliou com Aboukhal recebeu de Zyech na área e cutucou para o fundo das redes dando números finais a partida.

