Marrocos vence Canadá e garante classificação para as oitavas da Copa após 36 anos

O Marrocos fez história nesta quinta-feira. No estádio Al-Thumama, em Doha, os africanos venceram o Canadá por 2 a 1 e garantiram classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo após 36 anos. Os gols foram marcados por Ziyech e En-Nesyri, enquanto Nayef Aguerd, contra, descontou.

Além da classificação, os marroquinos passaram como líderes do Grupo F e aguardam a definição do seu adversário no primeiro mata-mata do Catar. Os canadenses, por sua vez, voltam para casa sem nem mesmo pontuar, já que perderam as três partidas.

Todos os gols no primeiro tempo

A seleção marroquina abriu o placar logo com 3 minutos. O goleiro do Canadá se enrolou na saída de bola. Ziyech aproveitou o erro e tocou por cobertura. Um belo gol, 0 a 1.

O segundo gol dos africanos saiu aos 22 minutos. En-Nesyri recebeu entre dos marcadores, adiantou a bola e finalizou cruzado para aumentar a vantagem, 0 a 2.

Canadá diminuiu aos 39. Larin tentou o cruzamento na área e Aguerd, contra, desviou contra o próprio gol, 1 a 2.

Copa do Mundo 2022 - 3ª rodada do Grupo F

Canadá 1

Borjan; Johnston, Steven Vitória e Miller; Hoillet (Wotherspoon), Osorio (Laryea), Kaye (Hutchinson) e Adekugbe (Koné); Buchanan, Larin (jonathan David) e Davies. Técnico: John Herdman.

Marrocos 2

Bono; Hakimi (Jabrane), Aguerd, Saïss e Mazraoui; Amrabat, Ounahi (El Yamiq) e Sabiri (Amallah); Ziyech (Hamdallah), El-Nesyri e Boufal (Aboukhlal). Técnico: Walid Regragui.

Gols: Aguerd, contra, aos 39 minutos do primeiro tempo (C); Ziyech, aos 3 minutos do primeiro tempo, e En-Nesyri, aos 22 minutos do primeiro tempo (M);

Cartões amarelos: Steven Vitória, Hoillet, Osorio e Adekugbe (C)

Árbitro: Raphael Claus (Brasil-Fifa)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (Brasil-Fifa) e Danilo Simon (Brasil-Fifa)

VAR: Julio Bascuñán (Chile-Fifa)

Data e hora: 01/12, quinta-feira, às 12h

Local: Estádio Al Thumama, em Doha (QA)