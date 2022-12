Mesmo com tropeço, Alemanha não vai igualar maior sequência sem vitórias em Copas

publicidade

A última vitória da Alemanha em Copa do Mundo aconteceu na Rússia, em 2018, quando os tetracampeões superaram a Suécia por 2 a 1. De lá para cá, foram duas derrotas e um empate. Uma eventual tropeço para a Costa Rica, em jogo válido pela última rodada do grupo E, mandaria os alemães de volta para casa. No entanto, essa não seria a maior sequência negativa dos Nationalelf em mundiais.

A pior marca da seleção alemã no quesito aconteceu entre as Copas de 1978, na Argentina, e 1982, na Espanha.

Alemanha, Copa de 1978

Após empatar sem gols com a Polônia e golear o México por 6 a 0, os alemães se classificaram em segundo no grupo, com outro 0 a 0, dessa vez contra a Tunísia — que jogava o torneio.

Na segunda fase, mais dois empates: 0 a 0 contra a Itália e 2 a 2 contra a Holanda. Na última rodada, os atuais campeões da época precisavam ganhar muito bem da Áustria e torcer para uma igualdade entre italianos e holandeses. Nada feito! Perderam por 3 a 2 e viram a Laranja, já menos mecânica, avançar à final do torneio.

Alemanha, Copa de 1982

Quatro anos depois, no estádio El Molinón, em Gikón, os Nationalelf iniciavam a campanha que os levaria ao vice-campeonato daquele ano. Mas, com derrota por 2 a 1 para Argélia, na primeira participação dos africanos na competição. Felizmente, para os alemães, foi apenas um susto. No jogos seguintes, goleda de 4 a 1 sobre o Chile e vitória contra Áustria pelo placar mínimo.

Eles só pararam na final, contra a Itália de Paolo Rossi, o artilheiro daquela edição com 6 gols — três deles em um certo Brasil que encantou o mundo.

Copa do Mundo de 1978

1ª fase, grupo 2

3ª rodada

Alemanha 0X0 Tunísia



2ª fase, grupo A

1ª rodada

Itália 0X0 Alemanha

2ª rodada

Alemanha 2X2 Holanda

Copa do Mundo de 1982

1ª fase, grupo B

1ª rodada

Alemanha 1X2 Argélia