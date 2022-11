Mesmo lesionado, Sadio Mané entra na lista de convocados de Senegal para a Copa

publicidade

Apesar de recente lesão, Sadio Mané, melhor jogador africano da temporada 2021/22, foi convocado entre os 26 jogadores de Senegal para disputar a Copa do Mundo, segundo anúncio do treinador Aliou Cissé nesta sexta-feira.

A participação do capitão dos "Leões de Teranga" está em dúvida desde que precisou ser substituído com problemas na fíbula aos 21 minutos do primeiro tempo na partida entre Bayern de Munique e Werder Bremen, na última terça-feira (8).

Cissé disse à imprensa que espera uma melhora nas próximas semanas e está "otimista", já que a lesão não exige cirurgia. "Preferi incluí-lo no grupo. Sadio Mané é um jogador importante no nosso elenco, é importante continuar aguardando sua recuperação na esperança de que em duas ou três semanas haja uma evolução. Mas estamos muito otimistas", declarou.

"Vamos utilizar todos os meios necessários para poder recuperar Sadio Mané", acrescentou.

Senegal, campeã da última Copa Africana de Nações e uma das candidatas a brilhar na Copa, aguarda notícias sobre a evolução da lesão do jogador para saber se poderá contar com o craque.

Mané, líder da seleção senegalesa dentro e fora de campo, teve a fíbula direita atingida, segundo o diagnóstico comunicado pelo Bayern de Munique, e não jogará a partida contra o Schalke 04 no próximo sábado (12), pelo Campeonato Alemão.

Lista dos 26 jogadores convocados de Senegal para a Copa:

Goleiros: Edouard Mendy (Chelsea), Seny Dieng (Queens Park Rangers), Alfred Gomis (Rennes)

Defensores: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Youssouf Sabaly (Sevilla), Abdou Diallo (Leipzig), Pape Abou Cissé (Olympiakos), Fodé Ballo (Milan), Ismaël Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens)

Meio-campistas: Moustapha Name (Pafos), Pape Gueye (Olympique de Marseille), Idrissa Gana Gueye (Everton), Nampalys Mendy (Leicester), Mamadou Loum Ndiaye (Reading), Pape Matar Sarr (Tottenham), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Krepin Diatta (Monaco)

Atacantes: Sadio Mané (Bayern de Munique), Ismaila Sarr (Watford), Bamba Dieng (Olympique de Marseille), Famara Diedhiou (Alanyaspor) , Ilimane Ndiaye (Sheffield), Boulaye Dia (Salernitana), Nicolas Jackson (Villarreal)