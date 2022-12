Messi quer seguir na seleção após Copa: "Quero viver alguns jogos sendo campeão do mundo"

publicidade

A consagração não foi a despedida! O craque Lionel Messi, de 35 anos, afirmou que ainda quer fazer jogos com a seleção argentina, após conquistar a Copa do Mundo neste domingo, com a vitória nos pênaltis sobre a França na final.

"O que vai acontecer depois disso?, se perguntou, em declarações à televisão argentina na zona mista. "Óbvio que queria encerrar minha carreira com isso, já não posso pedir mais nada", afirmou.

Messi ressaltou sua luta ao longo da carreira e que a Copa "me foi dada quase no final", em seu quinto Mundial. "Mas por outro lado, eu adoro o futebol, adoro o que faço e desfruto estar na seleção, estar com este grupo. E obviamente quero continuar vivendo mais alguns jogos sendo campeão do mundo", respondeu o astro do Paris Saint-Germain.

Com um sorriso no rosto e o troféu nas mãos, Messi se mostrou mais do que satisfeito. "Acho que esta todos querem. É a mais desejada por qualquer jogador. É o sonho de criança de qualquer um", disse.

"É uma loucura que tenha acontecido no momento que aconteceu, mas é impressionante. É impressionante que possa terminar desta maneira. Eu sabia, disse isso em algum momento, que Deus ia me presentear e não sei por quê pressentia que ia ser esta. Mais uma vez, isso me deixou muito feliz", acrescentou.

Com a vitória no Catar, a Argentina chega ao seu terceiro título de Copa do Mundo, depois de vencer em 1978 com Mario Kempes e em 1986 com Maradona.