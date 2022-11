Na história das Copas, apenas duas seleções goleadas na estreia passaram de fase

publicidade

Na história das Copas do Mundo, apenas duas seleções conseguiram avançar para a fase seguinte, depois de terem sido goleadas no jogo de estreia. A critério de estatística, o R7 considerou "goleada" os placares com três gols de diferença, com exceção do 3 a 0, além de deixar de fora os Mundiais de 1934 e 1938, realizados em formato mata-mata.

As proezas foram alcançadas pela seleção da Iugoslávia, em 1990, e pela da Ucrânia, em 2006. A primeira levou 4 a 1 da Alemanha, que se sagraria campeã daquele torneio. Já a segunda foi sacudida pela Espanha por 4 a 0.

No entanto, ambas conseguiram se recuperar e acabaram eliminadas apenas nas quartas de final. Os iugoslavos, nos pênaltis contra a Argentina, futura vice-campeão. Os ucranianos, contra a Itália, futura campeã. Curiosamente, ambas as equipes devolveram as derrotas com os mesmos placares sofridos. Confira a seguir:

Iugoslávia, Copa de 1990



Grupo D

Alemanha 4 X 1 Iugoslávia

Iugoslávia 1 X 0 Colômbia

Iugoslávia 4 X 1 Emirados Árabes Unidos

Oitavas de final

Espanha 1 X 2 Iugoslávia

Quartas de final

Argentina 0 (3 X 2) 0 Iugoslávia

Ucrânia, Copa de 2006

Grupo H

Espanha 4 X 0 Ucrânia

Arábia Saudita 0 X 4 Ucrânia

Ucrânia 1 X 0 Tunísia

Oitavas de final

Suíça 0 (0 X 3) 0 Ucrânia

Quartas de final

Itália 3 X 0 Ucrânia

De volta ao Catar

Em território catari, três seleções goleadas logo na estreia também podem avançar para a próxima fase, caso consigam resultados positivos na última rodada dos grupos que compõem. São elas: Irã (2 a 6 Inglaterra), Austrália (1 a 4 França) e Costa Rica (0 a 7 Espanha). Os iranianos enfrentam o adversário com pior colocação no (sempre contestado) ranking da Fifa, os EUA (16º). Ambos ficaram frente a frente na Copa de 1998, na França.

A equipe do Oriente Médio superou os ianques por 2 a 1, em partida história e cheia de conotações políticas. Enquanto isso, australianos e costa-riquenhos tentarão superar Dinamarca (10º) e Alemanha (11º), respectivamente. O primeiro jogo é inédito na história do torneio. Já o segundo marcou a estreia da Copa de 2006, com vitória alemã por 4 a 2.