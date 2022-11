Neymar faz tratamento no hotel e não vai para estádio com Brasil

publicidade

Com uma entorse no tornozelo direito, Neymar será desfalque também na torcida para o Brasil contra a Suíça no estádio 974. O atacante ficará no hotel em que a seleção está hospedada e não acompanhará a partida do campo. O confronto desta segunda-feira (28), às 13 horas, vale a liderança do Grupo G da Copa do Mundo.

Ao contrário de Neymar, o lateral-direito Danilo, com uma lesão no tornozelo esquerdo, estará com o grupo no estádio. Na véspera da partida, Tite fez mistério e não quis revelar os substitutos dos atletas. Da ideia de manter o esquema ofensivo, com apenas Casemiro de volante, ao retorno de Fred ao time titular, muito foi pensado. Na lateral, Éder Militão deve ficar com a vaga.

No entendimento do departamento médico da seleção brasileira, o desgaste de levar o camisa 10 para o estádio seria grande e se perderia tempo de recuperação da lesão. Neymar faz uma intensa recuperação física para que o tornozelo tenha o inchaço diminuído e, pelo menos, possa se pensar em um trabalho com bola.

De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, tanto a lesão de Danilo quanto a de Neymar serão avaliadas dia após dia. Ainda assim, sabe-se que os dois não terão condições de atuar contra Camarões, na sexta-feira (2), na última rodada da primeira fase.

