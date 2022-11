Paciente assiste a jogo da Copa enquanto passa por cirurgia em hospital

publicidade

Em tempos de Copa do Mundo, nem mesmo uma cirurgia é capaz de impedir torcedores de acompanhar as partidas do torneio.

Um hospital em Kielce, na Polônia, compartilhou a imagem de um paciente sendo operado por dois médicos enquanto assiste a um jogo do Mundial, por uma televisão instalada ao lado da mesa operatória.

“Conosco, os pacientes estão recebendo apenas atendimentos. Todas as pessoas que recebem anestesia rack estão encantadas”, escreveu o centro de saúde em publicação do Facebook, que também viralizou em outras redes sociais.

Pelas imagens do monitor, é possível ver que a cirurgia aconteceu na última sexta-feira (25), durante o jogo entre País de Gales e Irã.

A partida terminou com vitória dos iranianos, por 2 a 0, com gols já nos acréscimos de Cheshmi e Rezaeian.

Anestesia rack

Diferente da anestesia geral, em que o paciente fica completamente anestesiado durante o procedimento, a raquianestesia permite que a pessoa permaneça completamente consciente, mas com a sensibilidade bloqueada dos pés até o umbigo.

Dessa forma, como é o caso do torcedor, mesmo durante o procedimento, ele consegue assistir perfeitamente consciente a mais uma partida de Copa do Mundo.

O centro médico não deu mais detalhes sobre o quadro do paciente, mas essa anestesia é usada normalmente em casos de cirurgia urológicas, ginecológicas, infraumbilicais ou em membros inferiores.