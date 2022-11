Raphinha revela que Brasil ensaiou comemorações para gols na Copa do Mundo

publicidade

Com a estreia marcada para quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia, os jogadores brasileiros já começaram a ensaiar comemorações para os gols que o Brasil marcar na Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Raphinha revelou que os atletas estão com 10 danças preparadas para cada jogo.

"A gente já tem umas 10 danças preparadas para cada jogo. Não especificamente por jogador. Essa dança vai para o 1º gol, para o 2º gol, para o 3º gol… A gente tem dança até o 10º gol", disse o camisa 11.

Os comandados de Tite buscam o hexacampeonato no Catar. Sob a batuta de Neymar, a Seleção Brasileira é apontada como uma das favoritas a levantar a taça, ao lado de Argentina e França.

