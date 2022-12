Sextou em clima de Copa: veja bares de Porto Alegre para assistir ao jogo do Brasil

publicidade

O brasileiro só pensa em uma coisa nos últimos dias: torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. E o próximo duelo, que cairá na sexta-feira, 2, terá um clima diferenciado de fim de semana. Com a partida contra Camarões marcada para às 16h, no horário de Brasília, aqueles que trabalham em horário comercial e serão dispensados para assistir ao jogo não voltarão às empresas após o apito final. Ainda não decidiu onde assistirá a partida que pode confirmar a Seleção nas oitavas da Copa? O Correio do Povo selecionou algumas dicas de espaços com transmissão em Porto Alegre. Confira:

Refúgio do Lago

Para quem quer iniciar a comemoração mais cedo – e ao ar livre –, o Refúgio do Lago é uma boa opção. O espaço que fica dentro do Parque da Redenção abrirá às 11h30 com uma feijoada de atração principal do cardápio. Após o jogo, que será transmitido em um telão, haverá o pós-jogo com música acústica e promoções.

Endereço: interior do Parque da Redenção - avenida João Pessoa s/n, bairro Farroupilha

Mark Hamburgueria

Além de oferecer um cardápio especial ao torcedor brasileiro, três lojas da franquia Mark Hamburgueria garantem uma rodada de chopp por conta da casa para cada gol da seleção brasileira. Nos locais também haverá um telão para a transmissão da partida de futebol. As transmissões e as promoções são válidas para as unidades da Cidade Baixa, Auxiliadora e Boulevard Laçador.

Endereços:

Rua Joaquim Nabuco, 383 - Cidade Baixa

Avenida Mariland, 908 - Auxiliadora

Avenida dos Estados 111 Loja S - Boulevard Laçador

Firma Bar

O bar localizado na Cidade Baixa vai iniciar a programação especial de Brasil na Copa às 11h, com diversas opções de bebidas e petiscos. Após a transmissão da partida, o Firma Bar oferecerá promoção de dose dupla de gin tônica até as 20h.

Endereço: Rua Coronel Genuíno, 116 - Centro Histórico

Alcabar

Outro espaço que preparou uma programação diferente para o jogo desta sexta-feira é o Alcabar, no Quarto Distrito. A casa vai abrir às 15h. Após a partida, se a Seleção vencer, o público poderá aproveitar uma promoção de dose dupla de Pilsen durante uma hora. O Pagode do Filé e o DJ Chernobyl são atrações confirmadas.

Endereço: Tv. São José, 515 - Navegantes

Paralela

O Paralela, na Cidade Baixa, também vai transmitir o jogo da Seleção nesta sexta. O bar receberá o público a partir das 15h com promoções. Até as 20h, a Caipa Brasil será em dose dupla, e os drinks autorais do espaço também estarão com desconto.

Endereço: Rua. Lopo Gonçalves, 66 - Cidade Baixa