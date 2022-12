Sob o comando de Messi, Argentina vence a Austrália e se classifica para as quartas da Copa

publicidade

Com pouco de sofrimento e graças à genialidade de Messi, a Argentina venceu a Austrália na tarde deste sábado em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Jogando no estádio Ahmad bin Ali, os hermanos fizeram 2 a 1 e garantiram passagem para as quartas, fase em que enfrentarão a Holanda. Os gols do jogo foram marcados por Messi e Julián Alvarez, enquanto Goodwin descontou para o time da Oceania.

Gênio abre o placar para a Argentina

Horas depois da vitória da Holanda sobre os Estados Unidos, o segundo jogo das oitavas de final reuniu uma das surpresas da Copa, a Austrália, e do outro lado uma seleção gigante do futebol mundial: a Argentina. No milésimo jogo de Messi, cabia ao camisa 10 dar o tom do jogo. E foi isso que aconteceu nos primeiros minutos de jogo no estádio Ahmad bin Ali.

Com os australianos fechados, escalados com três volantes, a Argentina tomou as rédeas do jogo, circulando a bola de um lado para o outro, na tentativa de prensar o adversário. A primeira estocada significativa domorou a acontecer, mesmo com a atmosfera portenha montada no palco do jogo. Era possível ouvir os cânticos entoados tantas vezes na La Bombonera, no Monumental de Nuñez e em outras arenas argentinas, o que deixava ainda mais à vontade o time de Lionel Scaloni.

Na tentativa de se aproveitar deste conforto, Papu Gómez foi o primeiro a tentar algo de concreto no jogo. Aos 16 minutos, ele fez uma jogada, puxando da esquerda para a direita e arriscou de fora da área. O chute foi forte, mas a bola ganhou altura e passou longe do gol de Mat Ryan.

A Austrália busca se ajustar ao jogo de maneira cautelosa. Cada passe parecia ser muito bem calculado para não haver um erro que comprometesse a surpreendente campanha na Copa do Mundo. No pouco tempo em que esteve com a bola, a equipe da Oceania tentava encontrar os espaços deixados pela marcação adiantada da Argentina. Era uma tarefa ingrata porque cada região do campo estava bem vigiada. Em alguns momentos, a marcação chegava a dobrar, principalmente quando os australianos se aproximavam do meio-campo.

O relógio bateu nos 30 minutos e a Argentina ainda não havia levado perigo real ao gol de Mat Ryan. Uma mudança sensível no panorama da partida era possível notar, uma vez que a seleção sul-americana não mais detinha a posse de bola. De maneira tímida, a Austrália começava a arregaçar as mangas e mostrar suas armas. A bola parada era uma delas, ainda que não tenha sido bem aproveitada nos cruzamentos de Mooy.

E justamente quando a Austrália parecia encontrar algum conforto dentro do jogo, o gênio em campo tratou de retirar esta sensação. Aos 34 minutos, Messi invadiu a área, saindo da direita para o centro, tabelou com Otamendi, e bateu de chapa no canto de Mat Ryan. Bola na rede e 1 a 0 para a Argentina.

O gol devolveu a tranquilidade ao selecionado argentino, que novamente passou a ditar o ritmo do jogo. A Austrália, até então mais solta na partida, voltou para a sua postura inicial. Baixou as linhas e apostou tudo na marcação até o fim do primeiro tempo.

Vantagem e tensão

As duas seleções voltaram para o segundo tempo sem modificações e com a mesma postura do fim da etapa inicial. Mais inflamada por estar em vantagem, a Argentina partiu para cima da Austrália para definir de vez a classificação. E o golpe decisivo veio num erro australiano.

Aos 12 minutos, em uma saída de bola atrapalhada, o goleiro Mat Ryan quis dominar um recuo de bola. Erro mortal. Desta vez, vigiado de muito perto por De Paul, o goleiro foi surpreendido por Julián Alvarez que surgiu como um raio para roubar a bola e a empurrar para o fundo das redes, fazendo 2 a 0 e dando mais um motivo para os argentinos no Ahmad bin Ali cantarem mais alto.

A partir da ampliação do placar, a Argentina virou senhora do jogo. Messi começou a desfilar seu futebol e a criar lances vistos anteriormente em Barcelona e, mais recentemente, em Paris. Numa dessas tentativas, aos 25 minutos, ele disparou em alta velocidade pela intermediária passou por dois australianos, com direito à janelinha, e entregou a bola para Alvarez que não soube aproveitar.

Aos 31 minutos, numa bola despretensiosa, a Austrália encostou no placar. Após um lançamento, a zaga da Argentina afastou mal. Craig Goodwin pegou o rebote e arriscou de fora da área. A bola desviou na defesa e matou o goleiro Emiliano Martínez: 2 a 1.

A Austrália se animou e minutos depois quase chegou ao empate. O lateral esquerdo Behich, como se fora um ponta, deixou o seu setor com bola dominada e saiu costurando. Passou por três argentinos e até chutar em cima de Tagliafico, que salvou a seleção sul-americana de sofrer um empate.

Com mais espaço no campo de ataque, a Argentina corria atrás não apenas para manter o placar, mas também para ter um pouco de tranquilidade no fim de jogo. Messi seguia fazendo maravilhas e aos 43 minutos ele fez tudo: driblou três australianos e entregou a bola a Lautáro Martínez, como se dissesse: "faz". Pois o centroavante não fez. Bateu de chapa na bola e desperdiçou o que seria o terceiro o gol na partida.

A arbitragem deu sete minutos de acréscimo e isso aumentou ainda mais tensão na Argentina. Messi continuou aprontando e mais uma vez fez uma jogada especialmente para Lautáro Martínez. O centroavante teve ainda mais tempo para chutar e executou o lance com a perna canhota. Novo desperdício que terminou com uma grande defesa de Mat Ryan.

Apesar da pressão, Austrália quase empatou no lance final do jogo. Após um cruzamento para a área, Garang Kuol ganhou no corpo de Tagliafico e chutou para uma intervenção milagrosa de Emiliano Martínez, que salvou a Argentina no último ato do confronto. Fim de jogo e classificação para os hermanos.

Copa do Mundo 2022 - Oitavas de Final

Argentina 2

Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi e Acuña; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Papu Gómez; Messi e Julián Alvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Austrália 1

Mat Ryan; Degenek, Souttar, Rowles e Behich; Irvine, Mooy, Baccus e Mc Gee; Lackie e Duke.Técnico: Graham Arnold.

Gols: Messi, aos 34/1ºT; Julián Alvarez, aos 12/2ºT; Goodwin, aos 31/2ºT;

Árbitro: Szymon Marciniak

Assistente: Pawel Sokolnicki

Assistente: Tomasz Listkiewicz

Local: Ahmad Bin Ali