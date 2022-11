Suíça melhora no segundo tempo e supera Camarões na abertura do grupo do Brasil na Copa

publicidade

Na abertura do grupo G, chave do Brasil na Copa do Mundo, a Suíça superou Camarões por 1 a 0 na manhã desta quinta-feira no estádio Al Jacoub. A vitória da seleção europeia veio após uma melhora no segundo tempo e o gol de Embolo. O time africano chegou a dominar a primeira etapa, mas desperdiçou chances e abriu caminho para a derrota na estreia no Mundial do Catar.

Na próxima rodada, agendada para a segunda-feira, a seleção da Suíça vai encarar no Brasil, no estádio 974, a partir das 13h. Já Camarões, buscará a vitória contra a Sérvia às 7h do mesmo dia no estádio Al Janoub.

Camarões domina e perde chances

A abertura do grupo G da Copa do Mundo Catar reuniu Suíça e Camarões. Elaborada com três volantes e dois atacantes, a seleção europeia manteve a postura de edições anteriores. De maneira cautelosa e tentando escapadas com seus principais jogadores: Shaqiri e Embolo. Já os camaroneses, embora tenham entrado em campo com uma formação mais ofensiva, demonstraram muito comprometimento com a marcação e pareciam mais dispostos nos primeiros minutos de jogo.

A primeira chegada foi africana. Após lançamento para área, Ekambi chutou forte e obrigou Sommer a fazer uma boa defesa aos nove minutos. Em seguida, aos 11, o volante do Arsenal Xhaka resolveu responder de fora da área. Ele arriscou um chute, mas a bola subiu e passou longe do gol de Onana.

A melhor chance do jogo apareceu aos 13 e novamente com Camarões. Choupo-Moting aproveitou o vacilo de Akanji, roubou a bola e saiu em disparada para dentro da área. Ao se aproximar do gol, acabou chutando franco para uma fácil defesa de Sommer. A partir desta jogada, a partida voltou a ficar morna e houve muita disputa no meio-campo. Sem brilhantismo, Camarões e Suíça mostravam que devem brigar pela segunda posição do grupo G.

O confronto voltou a ter alguma emoção aos 29 minutos, quando Mbeumo recebeu dentro da área e chutou. Sommer deu rebote e contou com Freuler para afastar de vez o perigo. Mesmo sem empolgar, o jogo mostrava que Camarões tinha mais desenvoltura e parecia bem mais à vontade na estreia. A arma da Suíça era a bola parada, mas nem ela era aproveitada com frequência.

A Suíça só causou perigo no jogo aos 45 minutos do primeiro tempo e em um escanteio. Após o cruzamento para área, a Akanji subiu mais alto que a defesa camaronesa e penteou a bola, que passou perto da trave esquerda de Onana. Foi o lance mais importante da seleção europeia na partida e o último da etapa inicial.

Gol suíço desmonta domínio camaronês

O domínio de Camarões no jogo evaporou com apenas cinco minutos de segundo tempo. Se antes trabalhava pelo alto, a seleção da Suíça resolveu investir em uma jogada trabalhada. E muito bem feita. Após uma trama que iniciou na direita, Shaqiri foi lançado na ponta direita e cruzou rasteiro. No meio da área, bem posicionado, Embolo chapou a bola e abriu o placar para o time europeu. De origem camaronesa, o centroavante nem comemorou o tento em sinal de respeito ao adversário.

O gol suíço desmontou Camarões, que demorou para reagir. Os minutos seguintes foram de domínio da Suíça, que começou a jogar apenas com bola trabalhada, mostrando que havia encontrado um caminho para ampliar o placar. E isso quase aconteceu aos 23 minutos, quando em nova jogada pela direita, Shaqiri cruzou para dentro da área. A bola passou por Embolo, mas não por Rúben Vargas, que chutou forte. Por sorte, a zaga africana abafou o lance.

Com as rédeas do jogo, aos 25 minutos, o técnico Murat Yakin decidiu mexer na equipe, até para renovar o fôlego de seus comandados. O centroavante Embolo saiu para a entrada de Seferovic, enquanto Okafor e Frei entraram nas vagas de Shaqiri e Sow, respectivamente. Do outro lado, Rigobert Song responedeu com duas mudanças: Aboubakar entrou no lugar de Choupo-Moting e N'Koudou tomou a vaga de Ekambi.

Aos 37, uma nova escapada da Suíça quase terminou em gol. Rieder escapou da marcação pela esquerda e cruzou. Na hora "H", Tolo apareceu para afastar o perigo. Nos minutos finais, Camarões ainda correu mais risco de tomar o segundo. Aos 46 minutos, Seferovic recebeu na ponta direita e cortou o zagueiro Akanji, ficando cara a cara com Onana. No chute, N'Koulou apareceu dando um carrinho e evitando uma derrota ainda maior.

Copa do Mundo 2022 - Grupo G

Suíça 1

Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez (Cömer); Freuler, Xhaka, Sow (Frei) e Shaqiri (Okafor); Vargas (Rieder) e Embolo (Seferovic). Técnico: Murat Yakin

Camarões 0

Onana; Fai, Casteletto, N'Koulou, e Tolo; Oum Gouet, Anguissa, Hongla (Onduoa); Mbeumo (Ngamaleu), Toko Ekambi (N'Koudou) e Choupo-Moting (Aboubakar). Técnico: Rigobert Song

Gol: Embolo, aos 5/2ºT;

Árbitro: Facundo Tello

Horário: 7h

Local: Al Janoub