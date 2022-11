"Temos que vencer ou vencer", diz Messi após tropeço da Argentina

publicidade

O atacante Lionel Messi lamentou a derrota da Argentina para a Arábia Saudita por 2 a 1 na manhã desta terça-feira (22), pelo Grupo C da Copa do Mundo. Agora o craque do PSG dá a receita para o país seguir no Mundial do Catar: "Vencer ou vencer".

"É um golpe muito duro para todos. Não esperávamos começar assim. As coisas acontecem por uma razão. Temos que preparar o que vem aí. Temos que vencer ou vencer, e isso só depende de nós", afirmou Messi após a partida.

Messi foi o autor do gol argentino no jogo, ao cobrar um pênalti com categoria no comecinho. Entretanto, os sul-americanos deram uma virada na segunda etapa.

A derrota acabou com uma invencibilidade de 36 jogos da Argentina. Os "hermanos" não perdiam uma partida desde 2019.

Agora sob pressão, a Argentina volta a campo no sábado (26), contra o México. O time de Messi encerra sua participação na primeira fase na próxima semana, diante da Polônia.

