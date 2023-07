Tiroteio em Auckland, sede da Copa do Mundo feminina, deixa dois mortos e seis feridos

publicidade

A polícia da Nova Zelândia reportou um tiroteio em Auckland na manhã desta quinta-feira, ainda noite de quarta no Brasil. Conforme o NZ Herald, até o momento, foram registrados dois mortos e seis feridos após um homem, de 24 anos, abrir fogo em um canteiro de obras.

O responsável pelo atentado também morreu. As autoridades seguem atuando no local. A orientação é para que as pessoas evitem a região.

Mais tarde, às 19h locais, a cidade irá sediar a abertura da Copa do Mundo Feminina, entre Noruega e o país local.