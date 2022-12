Veja vídeos: festa épica Argentina em Buenos Aires com os campeões do mundo

publicidade

O grito entalado na garganta dos argentinos segue ecoando por todo o país. Nesta terça-feira, foi o dia dos torcedores recepcionarem a seleção campeã do mundo no último domingo. Milhares de hermanos lotaram as ruas de Buenos Aires e justificaram a data que virou feriado e se tornou sinônimo de celebração.

Veja vídeos da festa histórica.

🇦🇷 | Jogadores da seleção embarcaram em uma "turnê da vitória" em Buenos Aires, com milhões de torcedores nas ruas da capital para comemorar o tri mundial.



(📹 ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP) pic.twitter.com/52YAyQ2WoU — CP na Copa (@cpnacopa) December 20, 2022

🇦🇷 | Torcedores se reúnem no icônico monumento Obelisco em Buenos Aires, onde se espera que a campeã do mundo, Argentina, apareça com seu troféu.



(📹 Alejandro PETTIGROSSO / AFPTV / AFP) pic.twitter.com/vMlD4Lezeg — CP na Copa (@cpnacopa) December 20, 2022

Seleção argentina deixou o ônibus em que desfilou mais cedo. Grande aglomeração de pessoas impediu que a comemoração dos jogadores continuasse por terra.



(📹 ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP) pic.twitter.com/b3dp1z6eui — CP na Copa (@cpnacopa) December 20, 2022

Em um ambiente de euforia massiva, milhões de pessoas acompanham nesta terça-feira ao longo das ruas de Buenos Aires a carreata de Lionel Messi e da seleção argentina



🎥 AFP pic.twitter.com/MrvU9f08tt — Correio do Povo (@correio_dopovo) December 20, 2022