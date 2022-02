Corinthians demite Sylvinho após derrota para o Santos

publicidade

Sylvinho não é mais técnico do Corinthians. O treinador não resistiu à pressão e à cobrança da torcida após mais uma derrota em clássico, dessa vez para o Santos, de virada, por 2 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão.

O Corinthians até saiu na frente no clássico disputado na Neo Química Arena, com gol macado pelo artilheiro Jô. No entanto, viu Marcos Leonardo anotar duas vezes, garantir a virada e a primeira vitória do Santos no Paulistão e, de quebra, selar a demissão de Sylvinho do comando técnico do Corinthians.

Assim, encerra-se uma passagem de nove meses de Sylvinho no cargo. O treinador comandou o Corinthians em 43 jogos, com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Viu a equipe marcar 42 gols e sforer 40.