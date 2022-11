Corinthians derrota o Ceará com gol de Yuri Alberto no apagar das luzes

publicidade

Sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez uma partida sonolenta na noite deste sábado diante do Ceará, na Neo Química Arena. As boas oportunidades do jogo foram bloqueadas por atuações seguras dos goleiros Cássio e João Ricardo. Mas no apagar das luzes, Yuri Alberto marcou o gol solitário do jogo em um bate-rebate dentro da grande área, garantindo o triunfo corintiano por 1 a 0.

Com a vitória, o Corinthians assume provisoriamente a quarta posição, com 64 pontos. Já o Ceará se afunda na zona de rebaixamento e está muito próximo da Série B. Em 17º, com 34 pontos, os cearenses precisam secar Coritiba e Cuiabá para seguirem vivos na luta contra a degola.

No primeiro tempo, o Corinthians conseguiu impor ao jogo o ritmo desejado por uma equipe que tem poucas ambições no Brasileirão. O Ceará demonstrou mais gana, afinal precisava do resultado para tentar fugir da zona de rebaixamento. Aos 13, Richardson finalizou na trave, no lance mais perigoso até aquele momento.

Conforme o tempo passava, o Corinthians se soltava mais em campo, tendo significativa melhora ofensiva. Yuri Alberto teve duas oportunidades em um curto intervalo. Na primeira, aos 27, chutou para fora. Aos 30, João Ricardo operou grande defesa para impedir a abertura do placar em Itaquera.

Renato Augusto concluiu no travessão após bela troca de passes envolvendo também Fausto Vera e Du Queiroz, aos 36. O lance animou a torcida corintiana e os atletas em campo. O Ceará respondeu aos 42, exigindo uma defesa de Cássio com a ponta dos dedos após chute de Viña. Os minutos finais da primeira etapa mostraram um jogo aberto, apesar do zero dominar o placar. Jô ainda perdeu ótima chance dentro da grande área.

O panorama sonolento do primeiro tempo se repetiu nos movimentos iniciais da parte complementar da partida. O Ceará ficou à espreita, farejando erros corintianos para tentar arremates no contragolpe. O jogo viveu de altos e baixos. A inconstância das duas equipes impedia a partida de ganhar emoção ou qualidade, contrastando habilidade técnica com interesse no resultado, fatores antagônicos nas duas equipes.

Aos 20 minutos, Vítor Pereira colocou Róger Guedes em campo. Em sua primeira chance, em cobrança de falta, acertou o travessão e fez o gol balançar. O Corinthians cresceu no jogo e viu a oportunidade de somar três pontos. Aos 45 do segundo tempo, depois de um bate-rebate na grande área, o centroavante Yuri Alberto apareceu para mandar a bola para as redes e definir a vitória mínima do Corinthians diante de seus torcedores.

Na próxima quarta-feira, às 19h, o Corinthians visita o Coritiba, no Couto Pereira. No mesmo dia e horário, o Ceará mede forças com o rebaixado Avaí na Ressacada.