Corinthians e Flamengo empatam jogo em que VAR chamou atenção

O clássico das duas maiores torcidas do país não teve a empolgação que as arquibancadas pedem. Corinthians e Flamengo, assim como em tantos outros jogos até esta 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, também teve as atenções roubadas pelo VAR (assistente de árbitro de vídeo). Depois de muita discussão, a partida terminou empatada por 1 a 1. Clayson e Gabigol marcaram no segundo tempo.

O resultado é daqueles que não foi bom para nenhuma das equipes se considerada apenas a tabela de classificação. O time de Fábio Carille tem 16 pontos, na oitava colocação. A equipe de Jorge Jesus, na terceira colocação, soma 21 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras.

Se o Corinthians teve a semana para trabalhar, depois da vitória sobre o CSA, pelo Brasileirão; o Flamengo passou por dias turbulentos desde a eliminação para o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil. Os torcedores cobraram os jogadores e a comissão técnica pela queda no torneio de mata-mata.

Até pela eliminação, o meio-campo Diego, autor da cavadinha que contribuiu para a derrota nos pênaltis, era um dos mais pressionados. Pouco rendeu no primeiro tempo. Mas o Corinthians também não soube aproveitar e criou apenas tímidas ações ofensivas.

O primeiro lance capital ficou para o VAR. Ainda que o árbitro Leandro Vuaden não tenha ido ver a imagem na beira do campo, foram quase dois minutos até que o pênalti de Berrío em Vagner Love fosse confirmado. Na cobrança, Clayson só deslocou Diego Alves para abrir o placar aos 16 minutos do segundo tempo.

Aos 40 minutos, novamente a tecnologia entrou em campo. Desta vez, por seis minutos. Foi o tempo que a equipe de arbitragem demorou para confirmar o gol de Gabigol, após rebote de Cássio. Os jogadores já estavam frios quando o atacante partiu para a sua tradicional comemoração. No lance seguinte, Berrío foi expulso pelo segundo amarelo, antes dos incríveis dez minutos de acréscimos.

As duas equipes voltam a jogar no domingo, já pela 12ª rodada do Brasileirão. O Corinthians enfrenta o Fortaleza, no Castelão, enquanto o Flamengo tem pela frente o Botafogo, no Maracanã.

Campeonato Brasileiro - 11ª rodada

Corinthians 1

Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel (Mateus Vital), Júnior Urso, Pedrinho, Sornoza (Boselli) e Clayson (Everaldo); Vagner Love. Técnico: Fábio Carille.

Flamengo 1

Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Willian Arão e Cuéllar (Bruno Henrique); Diego, Vitinho e Gerson (Lincoln); Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Gols: Clayson (16’/2ºT) (COR), Gabigol (45’/2ºT) (FLA)

Cartões amarelos: Clayson (COR); Rodrigo Caio, Berrío, Diego, Rodinei (FLA)

Cartão Vermelho: Berrío, 48’/2ºT (FLA)

Data e Hora: 21/07/2019, às 16h

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Público e renda: 34.737/ R$ 2.223.284,60