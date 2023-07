Coritiba bate o Goiás por 2 a 1 e vence a primeira no Brasileirão

publicidade

Enfim, o Coritiba venceu sua primeira partida no Brasileirão. O reencontro aconteceu após quatro meses e 18 jogos de jejum. Na noite desta segunda-feira, o time paranaense superou o Goiás por 2 a 1, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), e desencantou na competição nesta 13ª rodada. Além do torcedor do Coritiba, quem comemorou a vitória foi o Corinthians, que segue fora da zona de rebaixamento.

A última vitória do Coritiba havia sido em fevereiro, contra o Humaitá-AC, por 1 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com os três pontos, o Coritiba segue na lanterna, agora com sete pontos. Já o Goiás, segue abrindo a zona de rebaixamento, com 11 pontos, um a menos que o Corinthians, que tem 12, em 16º.

Jogando em casa e tentando manter o embalo após classificação às oitavas na Copa Sul-Americana, o Goiás não se encontrou em campo. Foi o Coritiba quem teve a primeira grande chance em chute de Andrey, defendido por Tadeu. O Goiás até respondeu à altura com Matheusinho, em chute que passou raspando à trave.

Mas logo na sequência viu o Coritiba abrir o placar, com um golaço de Alef Manga, aos 28 minutos. Após reposição rápida do goleiro Gabriel, a bola chegou em Alef Manga. O goleiro Tadeu saiu da área, mas levou um belo chapéu do atacante, que ainda deixou Lucas Halter no chão, antes de mandar para as redes. Desorganizado, o gol abalou o Goiás que tentou diminuir o prejuízo, mas sem sucesso. Na reta final, o Coritiba voltou a subir o tom e marcou o segundo gol. Aos 42 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Kuscevic cabeceou, a bola bateu na sua coxa, e enganou o goleiro Tadeu, aumentando a vantagem dos visitantes antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, sabendo que o Goiás iria para o tudo ou nada, o Coritiba voltou recuado. Os donos da casa tinham a posse e o domínio da partida, mas esbarravam no ferrolho adversário. O time até chegou na bola parada defendida por Gabriel. De tanto pressionar, o Goiás diminuiu o marcador. Julián Palácios recebeu dentro da área e bateu colocado. O goleiro Gabriel deu rebote e Dodô, no seu primeiro toque na bola, marcou aos 26 minutos. O gol colocou fogo na partida.

Pressionando o Coritiba, o Goiás começou a empilhar chances atrás de chances. Abusando na bola aérea, Gabriel fez grande defesa em cabeceio de Philippe Costa. Os donos da casa davam espaço para o contra-ataque, por pouco Robson não sacramenta a partida, mas parou em Tadeu. Nos acréscimos, o Goiás formou uma blitz na frente da área adversária. Apodi bateu cruzado e Gabriel defendeu, decretando a primeira vitória do Coritiba no Brasileirão.

Os times voltam a campo no próximo fim de semana, pela 14ª rodada da Série A. No sábado, o Coritiba recebe o América-MG, às 18h30, no estádio Couto Pereira. Já o Goiás volta a campo no domingo, às 11h, em duelo direto contra o Santos, na Vila Belmiro.