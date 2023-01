Corpo de Pelé é sepultado no cemitério vertical mais alto do mundo, em Santos

publicidade

Pelé chegou ao seu descanso eterno. O corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Rei do Futebol, o Atleta do Século, foi sepultado no início da tarde desta terça-feira (3) no Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério vertical de Santos. A cerimônia de sepultamento foi restrista aos familiares. Apesar de ter comprado um jazigo no nono andar, Pelé ficará para sempre no primeiro piso do cemitério, para facilitar a homenagem dos fãs.

DESPEDIDA DO REI | Caixão do craque Pelé chega ao cemitério. O corpo de Edson Arantes do Nascimento foi velado por 24 horas, com homenagens de familiares, torcedores e autoridades.



(📹 Florian PLAUCHEUR / AFPTV / AFP) pic.twitter.com/X8Sm1ECPii — Correio do Povo (@correio_dopovo) January 3, 2023

CORTEJO FÚNEBRE | Corpo de Pelé vai passar por ruas de Santos em cortejo para cemitério pic.twitter.com/LXinndtEQG — Correio do Povo (@correio_dopovo) January 3, 2023

O sepultamento encerra dois dias de muita emoção em Santos. Mais de 250 mil pessoas foram à Vila Belmiro se despedir do ex-atleta. Pelé recebeu a visita de políticos, dirigentes de futebol e ex-colegas do Santos e da seleção brasileira. Já os ex-jogadores de eras mais recentes do país não compareceram ao velório e foram criticados.

Pelé morreu aos 82 anos na última quinta-feira (29), de falência múltipla de órgãos, após um câncer de cólon que ele descobriu em setembro de 2021. O ex-jogador estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro.

O corpo do Rei do Futebol foi embalsamado e ficou no hospital até a madrugada de segunda-feira (2), quando foi levado para Santos. A chegada na Vila Belmiro aconteceu por volta de 3h55.

Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Homenageado por milhares de fãs

Milhares de pessoas encararam um calor de mais de 30ºC e filas que duraram até duas horas para ver Pelé na manhã e na tarde de segunda-feira. Os filhos Edinho, Kely, Jennifer, Joshua, Celeste e Flávia se revezaram ao lado do caixão.

O público também lotou a Vila na madrugada de terça-feira, com filas imensas. A visitação dos torcedores só acabou mesmo pela manhã, quando o corpo partiu por um cortejo de mais de três horas pelas principais ruas da cidade.

Pelé foi muito aplaudido em todo o caminho, principalmente quando o caminhão de bombeiros onde o caixão estava ter passado na frente da casa de Dona Celeste. A mãe do ex-jogador, que tem 100 anos, não foi ao velório por estar acamada, mas foi informada da morte do Rei.

No velório, Pelé recebeu as visitas dos netos Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento, filhos de Sandra Regina, que o Rei não quis reconhecer como herdeira.

Personalidades do Santos e do futebol também prestaram homenagens a Pelé. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi um dos primeiros a chegar ao velório. Ele afirmou que vai propor a todos os 211 países associados à entidade a darem a um estádio o nome de Pelé.

Já a discussão entre os ex-jogadores e dirigentes que foram à Vila foi se a camisa 10 do Santos deve ser aposentada, imortalizando assim a lembrança de Pelé na equipe. Discussão desnecessário, porque a partir de hoje Pelé é mesmo eterno.