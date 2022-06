CRB e Ituano empatam na Série B com dois gols nos acréscimos

publicidade

CRB e Ituano fizeram um jogo movimentado e com emoção até o fim, que terminou empatado por 1 a 1, na noite desta sexta-feira. Os times fizeram bom primeiro tempo, mas a produção caiu muito na etapa final. O time paulista sentiu o gosto da vitória, pois fez um gol aos 45 minutos do segundo tempo, mas sofreu o duro empate aos 56 minutos, num pênalti. A partida, válida pela 13ª rodada da Série B, foi realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O empate não é bom para ninguém, já que os dois times continuam no meio da tabela e podem ver a zona de rebaixamento mais próxima. O CRB tem 15 pontos, em 12º lugar, enquanto o Ituano tem 14, em 14º. Os dois ainda podem perder posições até o fim da rodada.

O primeiro tempo foi bem movimentado e com chances para os dois lados. O Ituano assustou com Aylon, que quase marcou um golaço em chute de fora da área, mas Diogo Silva espalmou. O CRB não demorou a responder e Rafael Longuine quase fez de falta. A bola caiu durante a trajetória, enganou Pegorari, e bateu na trave.

O goleiro paulista, porém, se redimiu ao defender cabeçada de Gilvan, que foi no cantinho. Para igualar o adversário, o Ituano também acertou a trave. Dudu Vieira recebeu na direita e chutou muito forte. Diogo Silva ainda desviou antes de a bola bater na trave. Em jogada de escanteio, Rafael Pereira cabeceou e quase abriu o placar para o Ituano, mas Diogo fez outra grande defesa.

A segunda etapa continuou bem disputada, mas o número de chances claras caiu bastante. Em um lance mais perigoso do CRB, a bola foi lançada na área, mas Pegorari deu um tapinha, no limite, evitando que chegasse até o atacante.

Quando tudo indicava o empate, o Ituano abriu o placar aos 45 minutos. Após cobrança de escanteio, Jiménez, que entrou no segundo tempo, subiu alto para desviar de cabeça.Mesmo assim, o time paulista não saiu vencedor. Ainda mais no fim, Reginaldo foi derrubado dentro da área e, após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti. Aos 56, Anselmo Ramon não desperdiçou e definiu o empate por 1 a 1, no último lance do jogo.

Pela 14.ª rodada, o CRB volta a campo já na terça-feira, às 19h, quando visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Já o Ituano teve o confronto com o Cruzeiro adiado, pois o adversário está na Copa do Brasil. Assim, voltará a campo apenas na terça-feira seguinte (28), às 21h30, diante do Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 15.ª rodada.