Criciúma vence ABC e Juventude fica a um ponto de primeiro fora do G4

publicidade

O Criciuma venceu o lanterna ABC, nesta terça-feira, por 1 a 0 pela 35ª rodada da Série B, e empurrou o Juventude para o terceiro lugar da tabela. O gol foi marcado por Eder. O ABC reclamou de um pênalti, que foi descartado pelo VAR. Tigre e Juventude tem 60 pontos na luta para voltar à Série A, mas a má notícia para o Verdão da Serra é que a diferença para o primeiro fora do G4, agora o Sport, caiu de três para um ponto.

A liderança segue com o Vitória, que tem 66 pontos. Na próxima rodada, será a vez do Juventude encarar o rebaixado ABC, em Natal no dia 14. O Tigre, por sua vez, enfrenta o Guarani, que ainda nutre alguma esperança de lutar pelo acesso.

O trunfo do time de Caxias poderá ser exatamente a tabela. Além de jogar contra o combalido ABC, também terá pela frente a Ponte Preta em crise. O Juventude encerra o campeonato contra o Ceará, que deverá estar apenas cumprindo tabela.