Cristiano Ronaldo se recusou a entrar em campo contra o Tottenham, diz técnico do Manchester United

publicidade

O técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, confirmou nesta sexta-feira (21) que Cristiano Ronaldo havia se recusado a entrar como substituto na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham, na última quarta-feira, e que tal comportamento teria "consequências". Apesar da atuação convincente contra os 'Spurs', o jogador de 37 anos foi para o vestiário antes do final da partida e deixou o estádio às pressas.

No dia seguinte (quinta-feira), o clube de Manchester anunciou que o português não seria relacionado para a partida contra o Chelsea, no próximo sábado (22), devido a sua atitude.

Ao ser perguntado se 'CR7' havia se recusado a sair do banco para reforçar o time no jogo contra o Tottenham, Ten Hag respondeu que "sim". "O que aconteceu na conversa é algo entre mim e Cristiano. A declaração do clube é igualmente clara, eu acho", explicou o técnico holandês.

Pouco depois, o jogador reconheceu seu erro e se desculpou nas redes sociais. "Penso que devo continuar trabalhando forte em Carrington (centro de treinamento da equipe), apoiando meus companheiros e estar pronto para qualquer coisa em todos os jogos. Ceder à pressão não é uma opção", compartilhou no Instagram.

Ten Hag, que chegou ao clube em junho de 2022, sinalizou que Cristiano ainda é "um elemento importante da equipe", apesar do desejo de deixar o clube que vem demostrando nos últimos meses. O português já havia tido o mesmo comportamento durante um empate por 1 a 1 no amistoso contra o Rayo Vallecano, na pré-temporada. Foi substituído no início do segundo tempo, quando o jogo ainda estava em 0 a 0, e deixou o campo em direção ao vestiário.

"Depois do ocorrido contra o Rayo Vallecano, eu disse que isso era inaceitável, mas ele não foi o único (a deixar o campo). Isso é para todos", comentou Ten Hag. "Quando isso acontece uma segunda vez, há consequências. Foi o que fizemos. Sentiremos falta dele no jogo de amanhã (sábado)", completou.

O treinador concluiu que a decisão de deixar o Cristiano Ronald de fora "é importante para a atitude e mentalidade do grupo. Agora devemos nos concentrar no Chelsea e isso é o mais importante".

Veja Também