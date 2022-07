Cuiabá busca virada sobre o Avaí e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

publicidade

O Cuiabá ganhou do Avaí, por 2 a 1, de virada, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), na manhã deste domingo, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O jogo foi válido pela 15ª rodada. Essa foi a primeira vitória do time mato-grossense desde a chegada do técnico português António Oliveira. O resultado colocou o time provisoriamente na 16ª colocação, com 16 pontos. Por outro lado, o Avaí chegou ao terceiro jogo sem ganhar e está na 11ª colocação, com 18 pontos.

O Cuiabá quase surpreendeu logo no começo do jogo em cabeçada de Marllon pela linha de fundo. Depois do susto, o Avaí controlou a posse de bola e conseguiu abrir o placar aos 39 minutos. Morato arriscou de fora da área, Walter espalmou e Eduardo aproveitou o rebote.

Logo aos três minutos do segundo tempo, o Cuiabá chegou ao empate. Valdívia aproveitou sobra da zaga e mandou no cantinho de Douglas. O Avaí sentiu e acabou sofrendo a virada aos 18 minutos. Osorio cobrou escanteio, Rodriguinho cabeceou e Douglas fez grande defesa. No rebote, Joaquim esticou o pé para marcar.

O nervosismo bateu nos jogadores do Avaí, que tentaram uma pressão de forma desorganizada. O Cuiabá se segurou bem e no contra-ataque criou boas oportunidades de marcar o terceiro. Já nos acréscimos, Alesson chutou, Douglas espalmou e, no rebote, Rodriguinho finalizou em cima da marcação.

O Avaí visita o Red Bull Bragantino no próximo sábado, às 16h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e o Cuiabá recebe o Botafogo no domingo, às 19 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Os jogos são válidos pela 16ª rodada.

