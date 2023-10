Daniel Alves estuda assumir pela primeira vez que cometeu crime sexual, diz jornal espanhol

publicidade

Detido na Espanha acusado de violência sexual, desde 20 de janeiro, Daniel Alves pode estar perto de realizar um acordo.

Pela primeira vez, ele reconheceria que cometeu o ato sexual sem consentimento e faria um ressarcimento econômico à vítima. As informações são do portal El Español. O ex-jogador já mudou sua versão dos fatos algumas vezes desde que as acusações começaram.

Uma jovem de 23 anos alega ter sido estuprada pelo ex-atleta em um casa noturna no bairro de Sutton, em Barcelona, no dia 30 de dezembro do ano passado.

Ao todo, foram cinco mudanças de depoimento. Em todas, Daniel declarou-se inocente. Todas as vezes que sua defesa entrou com pedido de liberdade condicional foram negados.

Seu ex-advogado, Cristóbal Martell (que já trabalhou para Lionel Messi), não conseguiu comprovar de forma contundente sua inocência. Ele, então, trocou de defensor e passou a ser representado pela advogada Inés Guardiola, de acordo com o Canal Cuatro. Martell não tinha tanta experiência com casos de crimes sexuais.

Segundo a imprensa espanhola, Inés Guardiola tem características muito diferentes de Martell. Com um perfil muito mais discreto e menos midiático, a advogada de 35 anos tem experiência em casos como o do ex-atleta.

Com os advogados anteriores, ele tentou diversas vezes responder ao processo em liberdade e teve todas as tentativas negadas pela Justiça. Agora, pode ter esperança de liberdade pela primeira vez.

Daniel Alves está detido desde o início de 2023 em uma penitenciária perto de Barcelona. De acordo com a legislação espanhola, o brasileiro pode, se for condenado, ficar na cadeia por até 15 anos. O julgamento deve acontecer entre outubro e novembro.