Darlan Romani garante índice olímpico no arremesso de peso

Darlan Romani deu mais uma prova nesta sexta-feira de que é o principal nome do esporte brasileiro no arremesso do peso. Ele conquistou, pela 11ª consecutiva, a medalha de ouro da modalidade no Troféu Brasil Interclubes de Atletismo, que está sendo disputado no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá.

Para alcançar a vitória, o catarinense de 32 anos alcançou a marca de 21,58 metros, distância com a qual também superou os índices mínimos exigidos para participar tanto do Mundial de Atletismo, que será realizado em Budapeste (Hungria), e dos Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França).

“Estou satisfeito com os índices e agora vou decidir meus próximos passos. Vou conversar com meu treinador [o cubano Justo Navarro] e decidir o que vou fazer até o Mundial”, afirmou Darlan, falando da competição que será disputada entre os dias 19 e 27 de agosto.

Na prova de arremesso de peso, a prata ficou com Welington Silva Morais, que alcançou a distância de 20,18 metros, e o bronze foi para Willian Denílson Venâncio Dourado, com 19,36 metros.