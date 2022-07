De olho na Copa, Neymar segue com futuro incerto no PSG

publicidade

Ele vai ou não? O futuro de Neymar alimenta as especulações desde que o Paris Saint-Germain decretou o final da "ostentação". Enquanto espera um desfecho para sua situação, o brasileiro trabalha normalmente no clube, embora esteja consciente dos rumores sobre sua possível saída.

Com a chegada do técnico Christophe Galtier e de Luis Campos para o cargo de diretor esportivo do PSG, a disciplina foi colocada como aspecto principal no clube, enquanto Neymar é muitas vezes criticado por seu estilo de vida.

"Não queremos mais ostentação", explicou no final de junho o presidente do time parisiense, Nasser Al-Khelaifi, em declarações que podem ter o brasileiro como destinatário.

Isso serviu para alimentar as especulações sobre a saída do atacante, contratado a peso de ouro em 2017 por 222 milhões de euros, um valor recorde.

Enquanto Kylian Mbappé passou a ser o centro das atenções do PSG depois de sua renovação até 2025 e Lionel Messi tem status de intocável, Neymar, cuja passagem pelo clube foi marcada por lesões em sequência, já não é considerado um ativo indispensável para os dirigentes.

Equação complexa

O brasileiro viveu uma temporada 2021/2022 decepcionante (13 gols e oito assistências em 28 jogos entre todas as competições), marcada por uma nova frustração na Liga dos Campeões, com a eliminação nas oitavas de final para o Real Madrid.

Caso surja uma proposta satisfatória, o PSG está disposto a aceitar e virar a página. Mas a equação é muito complexa e Neymar, que não demonstra interesse em deixar Paris, está em posição de força. O atacante sabe disso: os clubes capazes de arcar com seu salário astronômico (mais de 4 milhões de euros por mês) não são muitos.

Em maio deste ano, o brasileiro ativou duas cláusulas de seu contrato que permitem estendê-lo por mais dois anos, até 2027, segundo o jornal L'Équipe.

Vaiado pela torcida do PSG no final da temporada recém terminada, Neymar disparou: "Vão se cansar de me vaiar, já que vou ficar".

De olho na Copa

O jogador manteve o mesmo tom no final de maio: "Por enquanto, nada chegou aos meus ouvidos. Então, da minha parte, a verdade é que fico".

O novo treinador do PSG, Christophe Galtier, também foi categórico quando chegou ao clube. "Evidentemente que desejo que Neymar fique, já que quando você tem um jogador de classe mundial, é melhor que esteja a favor do que contra", disse o técnico.

Desde sua chegada ao Japão no domingo para uma excursão de dez dias com o time francês, Neymar mostra um largo sorriso quando participa de diversas ações de marketing do clube. Muito diferente do seu mau humor em 2019, quando acompanhou a equipe em uma viagem pela China esperando um retorno ao Barcelona, que não aconteceu.

A proximidade da Copa do Mundo (21 de novembro a 18 de dezembro) é uma questão essencial e não motiva Neymar a mudar de ares. Pelo contrário, o brasileiro se mostra mais determinado do que nunca a brilhar na que pode ser sua última participação em um Mundial na carreira.

"Este ano todos chutes vão entrar: de falta, de fora da área, de cabeça", disse recentemente em uma live no Facebook com seus seguidores. "Estou com um sentimento bom. Estou confiante. Treinei muito nessas férias", acrescentou.