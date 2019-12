De virada, Flamengo vence o Al-Hilal e se garante na final do Mundial de Clubes

publicidade

Em sua estreia no Mundial de Clubes 2019, o Flamengo saiu atrás do placar, mas conseguiu a vitória por 3 a 1 contra o Al-Hilal e a classificação para a final da competição, no próximo sábado. A equipe brasileira aguarda o vencedor do jogo entre Liverpool e Monterrey, que se enfrentam nesta quarta.

O time de Jorge Jesus começou com dificuldades e sofreu um gol aos 18 minutos da primeira etapa, quando Al-Dawsari balançou as redes de Diego Alves. A virada veio somente no segundo tempo. De Arrascaeta deixou tudo igual aos 4 da etapa complementar e Bruno Henrique colocou o time brasileiro na frente aos 33.

Um gol contra de Ali Al-Bulaihi aos 37, após cruzamento de Bruno Henrique, sacramentou o resultado. O Al-Hilal ainda criou chances até o apito final, mas parou em Diego Alves. Antes do fim do jogo, o time saudita ainda perdeu Andre Carrillo, expulso por falta forte em Arrascaeta.