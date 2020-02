De virada, São José bate o Caucaia avança à segunda fase da Copa do Brasil pela primeira vez

publicidade

O São José está na próxima fase da Copa do Brasil. Jogando fora de casa, no Ceará, até saiu perdendo, mas conseguiu a virada por 2 a 1 diante do Caucaia, na tarde desta quarta-feira, e garantiu vaga na segunda etapa da competição. Alexandre marcou duas vezes para garantir a vaga do Zequinha.

A equipe do técnico Leocir Dall'Astra saiu atrás no marcador, em um jogo em que todos os gols foram marcados no segundo tempo. Aos 9, o camisa 10 Jacará marcou para os cearenses.

O empate, que já seria o suficiente para o Zequinha avançar por conta do regulamento da competição, veio aos 30, com Alexandre. Aos 43 minutos, aproveitando-se dos espaços do Caucaia, Crystopher anotou o segundo, decretando o 2 a 1 e a classificação para o Zequinha.

Essa é a primeira vez na história que o São José avança à segunda fase da Copa do Brasil. Agora, o Zequinha espera o vencedor do confronto de Boavista x Chapecoense, na próxima quarta-feira, às 19h15min, para conhecer seu adversário na próxima etapa.