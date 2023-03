Deschamps convoca Giroud e três estreantes em sua primeira lista pós-Copa do Mundo

publicidade

O técnico da França, Didier Deschamps, manteve o veterano Olivier Giroud (36 anos) e convocou três estreantes (Khéphren Thuram, Wesley Fofana e Brice Samba) em sua primeira convocação após o vice-campeonato do Mundial do Catar. Os duelos da França neste mês serão em casa contra a Holanda (24 de março) e como visitante contra a Irlanda (27 de março), no início das Eliminatórias para a Euro 2024.

Giroud é agora o jogador mais velho da seleção francesa depois que o goleiro Steve Mandanda se aposentou dos 'Bleus'. O jogador do Milan divide a lista de atacantes da França com Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. Não houve novidades nesse ataque, onde Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) volta à lista. Outros três atacantes da Bundesliga marcam presença: Kingsley Coman (Bayern de Munique), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) e Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

"Na minha cabeça é sempre preparar o time no médio prazo e isso acontece vendo os jogadores no grupo e em campo, para ter respostas para o futuro, mantendo a competitividade", explicou Deschamps.

Três foram convocados pela primeira vez: Fofana na defesa, Khéphren Thuram no meio-campo e o goleiro Brice Samba, que na hierarquia da seleção está do estreante Mike Maignan e de Alphonse Areola como titular. Vários jogadores atualmente lesionados não aparecem na lista: Lucas Hernández, Ousmane Dembélé, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Ferland Mendy e Christopher Nkunku.

Sobre Karim Benzema, aposentado da seleção, Deschamps não quis entrar no tema. "É um assunto encerrado, que ficou para trás. Não vou mais comentar, seja o que for", disse o treinador.

Lista de convocados:

Goleiros (3): Alphonse Areola (West Ham/ING), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Lens)

Defensores (8): Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Wesley Fofana (Chelsea/ING), Theo Hernández (Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern de Munique/ALE), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE)

Meias (5): Youssouf Fofana (Monaco), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Khéphren Thuram (Nice), Jordan Veretout (Olympique de Marselha)