Detido na Espanha suspeito de envolvimento em atentado em Bruxelas

publicidade

A polícia espanhola anunciou, nesta sexta-feira (27), que deteve uma pessoa suspeita de envolvimento no atentado de 16 de outubro em Bruxelas, sem dar mais informações sobre sua identidade, ou nacionalidade. Dois cidadãos suecos morreram no atentado.

"Agentes da Polícia Nacional detiveram uma pessoa em Benahavís (Málaga) por sua ligação com o atentado 'jihadista' cometido na Bélgica", informou a polícia em um comunicado, acrescentando que o indivíduo era alvo de uma ordem internacional de detenção e entrega emitida pelas autoridades belgas.

O autor do ataque, um homem tunisiano "radicalizado", foi morto a tiros pela polícia belga. O suspeito detido em Espanha tinha um mandado de busca "por crimes de tráfico de droga, tráfico de armas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa". No momento de sua detenção, portava documentação falsa, acrescentou o comunicado.

Com base nas informações fornecidas pelas autoridades belgas, foi aberta uma investigação sobre a possível relação deste indivíduo com o autor dos ataques em Bruxelas. "Os esforços feitos nos permitiram determinar como ambos estariam ligados a atividades criminosas relacionadas com o crime organizado", disse a polícia espanhola em sua nota.

Esta não é a primeira detenção após esse atentado ocorrido pouco antes de uma partida de futebol entre as seleções de Bélgica e Suécia.

Outros dois homens suspeitos de terem ligação com o agressor foram detidos na França e acusados de associação criminosa para fins terroristas e de cumplicidade em homicídio vinculado a uma organização terrorista.

E, na última quarta-feira (25), o Ministério Público belga anunciou a detenção de outra pessoa por suspeita de vínculo com a arma usada pelo agressor.

Na noite de 16 de outubro, o tunisiano Abdesalem Lassoued matou a tiros dois cidadãos suecos que estavam em Bruxelas para assistir a um jogo entre a seleção de seu país e a Bélgica. Nesse ataque, um terceiro cidadão sueco ficou ferido.

Lassoued foi localizado e identificado na manhã seguinte, mas apresentou resistência e foi abatido por policiais.

Veja Também