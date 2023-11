Di María anuncia que vai deixar a seleção argentina após a Copa América 2024

publicidade

O campeão mundial Ángel Di María anunciou que deixará a seleção argentina após disputar a Copa América de 2024, nos Estados Unidos. "Com toda a dor na alma e sentindo um nó na garganta, me despeço da coisa mais linda que me aconteceu na minha carreira", disse 'El Fideo' Di María, de 35 anos, em mensagem publicada em sua conta no Instagram. A Copa América será realizada entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

"Será a última vez que visto a camisa argentina", afirmou o atacante do Benfica e ex-jogador do Real Madrid, Manchester United e Juventus.

Di María tampouco voltará a jogar pela Argentina nas Eliminatórias, cujas partidas voltam em setembro de 2024. Sua última partida do torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2026 foi a da vitória da "Albiceleste" sobre o Brasil por 1 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na última terça-feira.

"Chegou para mim a última partida das Eliminatórias. Não consigo expressar em palavras o quanto enchem minha alma os aplausos das pessoas nestes últimos tempos", escreveu.

Embora nunca tenham jogado juntos em um clube, Di María se tornou parceiro inseparável do craque Lionel Messi na seleção argentina, já que ambos foram campeões olímpicos em Pequim-2008, e depois da América em 2021 no Brasil e campeões mundiais na Copa do Catar-2022.

