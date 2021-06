Dinamarca atropela Rússia e avança às oitavas da Eurocopa

publicidade

A Dinamarca se classificou para as oitavas de final da Eurocopa graças à vitória por 4 a 1 sobre a Rússia, que com esta derrota está eliminada do torneio continental, enquanto a Finlândia, que perdeu por 2 a 0 para a Bélgica, terá que esperar para ver se poderá avançar como um dos melhores terceiros.

Os dinamarqueses abriram uma vantagem de dois gols por meio de Mikkel Damsgaard e Yussuf Poulsen, mas o capitão Artem Dzyuba diminuiu para os russos de pênalti.

Andreas Christensen tranquilizou a torcida e logo depois Joakim Maehle fechou a goleada que deu a classificação à Dinamarca, segunda colocada com três pontos no Grupo B, que teve a Bélgica como líder isolada, com 9 pontos em três jogos.