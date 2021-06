Dinamarquês Christian Eriksen desaba no gramado durante partida da Eurocopa

publicidade

O dinamarquês Christian Eriksen, de 29 anos, caiu no gramado durante o jogo contra a Finlândia, pela Eurocopa, neste sábado. Depois de tentar reanimar o atleta no gramado por mais de 10 minutos, os médicos retiraram o jogador de campo em uma maca. Os atletas da seleção da Dinamarca fizeram uma roda ao redor do atleta para a torcida não acompanhar os procedimentos. Segundo um comunicado da UEFA, Eriksen foi transferido para um hospital e o estado de saúde dele é estável.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Eriksen desabou sozinho depois de uma cobrança de lateral, sem sofrer nenhum choque ou contato com outro atleta. A partida, disputada no Parken Stadium, em Copenhagen, foi suspensa e as seleções voltaram para os vestiários. O jogo da primeira rodada do Grupo B da Eurocopa estava empatado em 0 a 0.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

Força Eriksen. Nossos pensamentos estão com você 🙏🏻 — E.C. Juventude (@ECJuventude) June 12, 2021

Nossos pensamentos e orações estão contigo Eriksen. Você vai vencer mais essa. 🇪🇪🙏 — Grêmio FBPA (@Gremio) June 12, 2021

Força, Eriksen! Nosso pensamento positivo para que você se recupere logo! #Euro2020 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 12, 2021

Sabrina Kvist Jensen, companheira de Eriksen, é consolada no gramado Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / POOL / CP