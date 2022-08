Dirigente do Borussia Dortmund desmente qualquer negociação para contratar Cristiano Ronaldo

publicidade

"Não há absolutamente nenhum contato entre as partes, e consecutivamente, não há transferência": o diretor-geral do Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke desmentiu os rumores sobre uma eventual chegada de Cristiano Ronaldo a Dortmund, nesta sexta-feira em uma coletiva de imprensa. "Adoro esse jogador, é um dos maiores que o mundo já viu. Porém, não temos absolutamente nenhum contrato entre as partes, e consequentemente não há negócio", declarou Hans-Joachim Watzke.

Segundo alguns jornais, o português teria interesse em vir para o Borussia Dortmund, onde poderá disputar a Liga dos Campeões nesta temporada, algo que não poderá fazer no Manchester United. Além disso, contaria com outro objetivo a superar em sua brilhante carreira: conquistar a Bundesliga alemã, depois de se sagrar campeão na Espanha, Itália e Inglaterra.

Em contrapartida, o Borussia Dortmund que perdeu na pré-temporada seu centroavante norueguês Erling Haaland para o Manchester City, não parece ter interesse suficiente, de acordo com as palavras de Hans-Joachim Watzke.

"Devemos investir mais na juventude e apostas em talentos. É sem dúvida uma estratégia. Porém também devemos esperar que os jogadores nos deixem em cerca de duas a três temporadas", afirmou, dando a entender que um jogador de 37 anos como Cristiano Ronaldo não se encaixa na filosofia do Dortmund.

Para substituir Haaland, o Borussia contratou Sebastien Haller, que está afastado há meses devido ao câncer de testículos que foi diagnosticado dias depois de seu acerto com o time de Dortmund. Com essa ausência, o Borussia contratou Anthon Modeste e aposta em jovens como Youssoufa Moukoko (de 17 anos) e Karim Adeyemi (20 anos).

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro (2008, 2014, 2015, 2016 e 2017), CR7 ainda tem um ano de contrato com o Manchester United. Ele não havia se apresentado para a volta aos treinos dos 'Reds' em julho e com isso acabou perdendo a turnê pela Ásia e Austrália.

Essa ausência foi vista por inúmeros veículos de comunicação britânicos como o principal sinal da vontade do astro de deixar o Manchester, sexto colocado no último campeonato inglês e fora da prestigiada Liga dos Campeões. Entretanto, o astro português jogou os 90 minutos na goleada sofrida por sua equipe diante do Brentford (4-0) fora de casa há uma semana, pela segunda rodada da Premier League, que deixou o United como o lanterna na tabela.